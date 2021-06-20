Российское Министерство обороны занимается разработкой нового средства от коронавируса в форме жевательной резинки, жевательных таблеток и пастилы.

Об этом рассказал начальник 48 ЦНИИ Минобороны Сергей Борисевич, передает РБК.

"Да, работы в данном направлении ведутся", - сказал Борисевич.

По информации издания, после завершения испытаний "мукозальная вакцина" (направленная на формирование иммунитета на слизистых оболочках) будет включаться в различные схемы лечения и профилактики.

Ранее институт разработал эмбриональную вакцину "Тэовак" в таблетках, а прошлом году вместе с Центром им. Гамалеи Минздрава - первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса "Спутник V".

Также мы писали, что в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России получили патент на лекарство от коронавирусной инфекции. Его можно вводить через нос или ингаляционно.

Ранее "Страна" подробно писала, что известно о первых лекарствах против ковида, которые уже тестируют на людях.

Как сообщалось, китайские ученые создали "нейтробота", который может доставлять лекарства прямо в мозг.