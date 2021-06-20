В ближайшие сутки в Украине ожидается жаркая и сухая погода.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 21 июня, на выходной, в Украине без осадков, лишь днем в Карпатах и Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 27-32°, на востоке страны до 35°. В Киеве в понедельник без осадков. Температура ночью 16-18°, днем 30-32°. По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 июня самая высокая температура днем (+32,8°) была в 1891 году, самая низкая ночью (+7,6°) в 1925 году.

Во вторник, 22 июня, в южной части, центральных областях и в Карпатах местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17-22°; днём 29-34°, на юге 25-30°. В Киеве во вторник без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 20°, днем 30-32°. Утром 20 июня температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 18-23°, в Днепре вблизи Киева - 23°.

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня в Украине ожидается переменная облачность, кроме восточных областей - Сумской, Черниговской и Полтавской областей, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 7-12 м/с.

Также мы писали о том, что неделю назад в портах Одессы и Николаева ограничили работу с зерновыми из-за погоды.