У пассажира рейса "Тель-Авив – Киев" в аэропорту "Борисполь" пограничники во время досмотра багажа и ручной клади выявили партию бриллиантов стоимостью около 1 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в воскресенье.

Как сообщили пограничники, иностранец перемещал драгоценные камни через границу с нарушением украинского законодательства.

"В разных местах ручной клади гражданина Израиля 1962 года рождения правоохранители обнаружили браслет из белого золота и кольцо, украшенные бриллиантами, а также два бриллианта желтого цвета с сертификатами "GIA" общим весом 2.21 карат", - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, стоимость драгоценных камней составляет почти 1 млн грн.

"По результатам осмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 ТКУ", - добавляют пограничники.

Напомним, ранее мы писали, что киевская таможня нашла в посылке с документами американские цветные бриллианты.

Также сообщалось, что киевская таможня изъяла крест с бриллиантами и рубинами, который задекларировали как дешевую бижутерию. Фото.