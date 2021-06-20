Президент Сербии Александар Вучич заявил, что силовики уже начали расследование касательно причин повторного взрыва на военном предприятии "Слобода" в городе Чачак в центральной части страны. При этом якобы была одна "странная вещь".

Слова президента приводит N1.

"В первом отчете, который я получил, есть одна странная вещь. Последний взрыв произошел в комнате, в которой не было электропроводки. Поэтому мы максимально подробно расспрашиваем и узнаем о всех причинах пожара и взрыва", - сказал он.

Также Вучич уточнил, что детально будут изучены все результаты расследования. Кроме того, был поднят вопрос об ответственности в сфере управления компаний. В случае обнаружения доказательств, виновникам грозит уголовно-правовая ответственность.

Напомним, вчера в сербском городе Чачак уже второй раз за месяц прогремели взрывы на военном заводе "Слобода". Мощные взрывы прогремели около 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву). В результате взрывов пострадали двое рабочих, они получили легкие травмы, один из них госпитализирован.

Также "Страна" писала, что 4 июня в Сербии произошли взрывы на складах боеприпасов. Экстренные службы эвакуировали местных жителей в прилегающих районах.