На побережье Азовского моря в Запорожской области в результате больших волн 20 автомобилей завязли в песке.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГСЧС.

"В 23:34 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на Обиточной косе в г. Приморск нужна помощь спасателей. Прибыв на место, бойцы ГСЧС установили, что 9 взрослых и 4 детей в возрасте от 7 до 15 лет не могли самостоятельно покинуть место пребывания. Бойцы ГСЧС на спецавтомобилях переправили всех пострадавших в безопасное место", - заявили в пресс-центре.

Ранее в тот же день из-за порывов ветра до 24 м/с и высоты волн 1,3-1,5 м образовалась нагонная волна на берег и вода затопила общественный пляж между с. Приморский Посад и с. Новоконстантиновка.

"В ловушке оказались 20 автомобилей, в которых находились 45 взрослых и 6 детей в возрасте от 4 до 6 лет. Спасатели с помощью спецавтомобиля и буксировочного троса отбуксировали машины на твердое покрытие. Жизни и здоровью спасенных ничего не угрожает", - рассказывают спасатели.

Всего на ликвидацию последствий неблагоприятных погодных условий от ГУ ГСЧС привлекались 3 единицы техники и 11 человек личного состава.

Фото: ГСЧС в Запорожской области

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