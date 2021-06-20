В воскресенье, 20 июня, в день празднования Святой Троицы порядка 150 храмов и церквей в центре Москвы были под угрозой взрывов, которые пообещали телефонные террористы.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на свои источники.

"Неизвестные сообщили об угрозе взрывов в почти 150 церквях в центре Москвы. Все религиозные здания были обследованы, никаких взрывных устройств или взрывчатых веществ обнаружено не было", - рассказал источник.

По его словам, сами угрозы были получены накануне днем, 19 июня. Сейчас полицейские ищут виновников инцидента, проводится проверка.

Напомним, ранее правоохранители проверяли информацию о минировании нескольких объектов в Киеве. Изначально на электронную почту столичной полиции поступило письмо о заложенной взрывчатке на станциях метро "Дворец спорта", "Университет". Также злоумышленники указали, что бомба заложена на одном из самолетов в аэропорту Борисполь.

До этого "Страна" писала, что киевским правоохранителям сообщили о минировании станции метро "Крещатик", а также Южного и Центрального железнодорожных вокзалов.