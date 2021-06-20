На трассе Киев - Прилуки вчера, 19 июня, разбилась Екатерина Долган, 21-летняя рекордсменка Национального реестра рекордов Украины в номинации "Самый продолжительный непрерывный бег на беговом тренажере".

Об этом сообщает руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова на своей странице в Facebook.

"Еще два дня назад она участвовала в своем очередном забеге в Сумах. И впереди была еще вся жизнь, масса планов, побед и мечтаний... Когда мы готовили ее рекорд, мы назвали Катю "Бегущей за Солнцем"... Легкого бега тебе в вечность, девочка", - написала в соцсети Ветрова.

Отметим, что Екатерина Долган - кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, призер многочисленных соревнований и чемпионатов Украины. Девушка установила рекорд, преодолев максимальное расстояние на спортивном тренажере. Она пробежала за 5 часов 51 км без перерыва на отдых.

Скриншот: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Китае во время 100-километрового марафона погиб 21 спортсмен. По версии спасателей, причиной их смерти стали неблагоприятные погодные условия.

Также напомним, что умер 26-летний украинский баскетболист, который в мае упал с велосипеда. Баскетболист изначально впал в кому. Позже у него была обнаружена внутричерепная гематома.