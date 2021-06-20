Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак считает, что США понимают - Украина не хочет выполнять Минские соглашения.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1", как передает "ТАСС".

"Как мне показалось, понимают", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о позиции американцев на саммите Байдена и Путина.

Напомним, после встречи в Женеве Джо Байдена и Владимира Путина оба президента заявили о необходимости выполнения Минских соглашений.

После чего заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон начнёт по этому поводу консультации с украинской стороной.

Ранее "Страна" подробно анализировала, что означает встреча Байдена и Путина для ситуации на Донбассе.

После переговоров в Женеве Дмитрий Козак заявил следующее: "Кажется, да, есть надежда, что позиция США по поводу того, что здесь было заявлено, - что надо исполнять минские соглашения. Надо их последовательно выполнять. Если нашим американским коллегам удастся оказать воздействие на украинскую позицию, то есть шанс, что это сдвинется с мертвой точки".