В бельгийском городе Антверпен пятеро строителей погибли при обрушении здания школы в пятницу, 18 июня.

Об этом сообщает ВВС.

По предварительным данным, часть здания внезапно обрушилась в пятницу днем, в результате чего были снесены поддерживающие его строительные леса, на которых находились люди.

Помимо этого, пострадали еще девять человек, трое из которых все еще находятся в реанимации. Однако их жизням ничего не угрожает. Среди погибших двое граждан Португалии и Румынии.

Отметим, что начальная школа в городском квартале Ньив-Зюд должна была открыться вовремя, чтобы принять учеников на новый учебный год 1 сентября, и что работы были ускорены, чтобы уложиться в этот срок.

Five construction workers were killed after a school building collapsed in the Belgian city of Antwerp #Antwerp #Belgium #Europe #School



READ: https://t.co/dIXAyKJz7N pic.twitter.com/elrlQ6cd9q