В детском лагере "Артек", расположенном в Крыму, обнаружили нескольких детей, зараженных коронавирусом. Их пришлось госпитализировать.

Об этом рассказал так называемый "замминистра Крыма" Антон Лясковский, передает "Коммерсантъ".

По его словам, детей направили в детскую инфекционную больницу Симферополя, а тех, кто с ним контактировал – в обсерваторы, расположенные в санатории "Прибой" и больнице Армянска.

По предварительной информации, коронавирус обнаружили у шести детей.

"Выявлены единичные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией… Все дети в хорошем состоянии, тяжелых нет, пневмонии пока не выявлено", - рассказал чиновник.

Кроме того Лясковский добавил, что международный центр продолжит и дальше принимать детей, если COVID-19 не получит дальнейшего распространения.

Напомним, 12 ноября прошлого года, в лагере "Артек" в аннексированном Крыму умерла 15-летняя школьница. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти отдыхавшей. По словам старшего помощника руководителя главного следственного управления СК в регионе России Ольги Постновой, вечером школьница легла спать и наутро была обнаружена мертвой.