В воскресенье, 20 июня, умер тележурналист и генеральный директор Общественного телевидения России Анатолий Лысенко.

Об этом рассказал заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев, как передает "ТАСС".

"Анатолий Григорьевич умер после продолжительной болезни несколько часов назад", - сказал он.

Известно, что Лысенко скончался в возрасте 84 лет. По словам Пономарева, о времени прощания и похоронах станет известно немного позже.

Уточним, что Анатолий Лысенко был одним из создателей современного российского телевидения, стояв у истоков культового "Взгляда". Также он был генеральным директором ВГТРК. А свою первую телепрограмму он выпустил в эфир 61 год назад.

