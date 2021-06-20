В Польше, где пожар уничтожил половину села, произошло дорожно-транспортное происшествие с военной техникой на автотрассе A6.

Об этом сообщает польский сайт Wszczecinie.

Вблизи города Шецин столкнулись два тягача, перевозивших танки. В результате столкновения начался пожар, танки сгорели.

Помимо этого, на месте пожара были слышны взрывы. Полиция оцепила район инцидента, что создало трудности для дорожного движения. Пострадавших нет, пожар ликвидировали спасатели.

В сети появилось видео с места инцидента, снятое очевидцами. На снятых кадрах видно, что на месте происшествия работают пожарные и полиция. Помимо военной техники также пострадали и обычные автомобили.

Ранее "Страна" сообщала, что на Варшавской трассе произошло смертельное ДТП. Там столкнулись две машины: грузовик Mercedes и легковушка Volkswagen. В результате водитель последней погиб на месте.

Также напомним, что умерла восьмая жертва аварии украинского автобуса в Польше. Напомним, 6 марта, около города Кашице в Польше произошла авария, в результате которой погибли пять украинцев, а 35 человек получили травмы разной степени тяжести.