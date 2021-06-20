Руководитель туристического агентства из российской Уфы Мария Сухарева обрадовалась, что на территории Крыма произошли масштабные наводнения.

Ролик она опубликовала у себя в Instagram.

"Нет, так просто не бывает! Это лучше, чем Новый год, лучше, чем день рождения, лучше, чем День туризма, лучше, чем секс: наконец-то у людей будет достойный отдых, достойные отели! Ялту смыло к еб*н*м. Всё, нет! Стоп, не продаем сараи", - сказала она.

Уточним, что девушка является совладельцем и директором турагентства "Альбион". Под постом ее уже обвинили в скудоумии и потребовали извинений.

Напомним, на протяжении нескольких дней в аннексированном Крыму бушует стихия - идут проливные дожди, города страдают от наводнений. В Ялте было объявлено чрезвычайное положение.

Вечером 18 июня, на брифинге после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилов пошутил о ситуации на полуострове, сказав, что Крым долго просил воды, а теперь "Господь Бог слишком много им дал воды сразу". Кроме того, он сообщил, что СНБО занимается разработкой мер, призванных сдержать изменения климата в Украине.

"Страна" подробно разбиралась, зачем Данилов поиздевался над наводнением в Крыму и как на это реагируют в Украине.