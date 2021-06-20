Украинское правительство разъяснило, что выделенные к 30-й годовщине 5,4 миллиарда гривен пойдут не только на праздничные торжества, но и на различные масштабные инфраструктурные проекты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Модернизация 6 региональных аэропортов, развитие европути Киев - Львов - Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса в "Охматдет" и тому подобное. Прогнозируемая сумма расходов в объеме 5,4 млрд грн включает расходы на строительство и модернизацию таких объектов", - пояснили в Минфине.

При этом сумма расходов на сами торжества якобы не должна превысить 100 млн гривен.

Ранее "Страна" рассказывала, что президент Зеленский поздравил Алиева с Днем республики и пригласил его на празднование 30-летия независимости Украины.

Также мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский показал символ к 30-летию независимости Украины. Цветок нарисовали львовяне, победившие в конкурсе. Этот цветок - символ Украины "Ты у меня единственная".

Вместе с тем, Зеленский анонсировал появление символов в каждом регионе, специально к 30-летию независимости нашей страны.