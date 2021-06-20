В воскресенье, 20 июня, президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех жителей страны с Днем Святой Троицы.

Соответствующая запись обнародована на сайте Офиса президента.

"В этот радостный праздничный время мы чувствуем большой духовный подъем, набираемся энергии и силы, наслаждаемся ароматом разнотравья и теплым дружеским общением. Пусть ваши дома наполняются добром и благодатью. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и исполнения желаний. Хороших всем праздников", - цитируют Зеленского в пресс-центре.

Напомним, что сегодня, 20 июня, отмечается великий и радостный православный праздник - Святая Троица. В отдельном материале "Страны" мы рассказали обо всех традициях Троицы, что сегодня можно и чего нельзя делать.

Троица - это веселый день, когда верующие люди вспоминают о сошествии Святого Духа на апостолов. После этого ученики спасителя научились говорить на разных языках, что помогло им учить вере всех, кто тянулся к христианству.

Данный праздник вошел в христианский календарь официально лишь в конце четвертого века, когда Церковь приняла догмат о Троице на Втором Вселенском Соборе в Константинополе в 381 году.

Сегодня прошла торжественная Литургия в Киево-Печерской лавре.