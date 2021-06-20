В воскресенье, 20 июня, возле здания посольства Туркменистана в Москве покончил с собой офицер полиции.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД российской столицы, как передает "ТАСС".

Так, сообщение на пульт "02" поступило от нескольких граждан. Они рассказали о ранении полицейского.

"Сотрудниками полиции в пункте постовой охраны было обнаружено тело находившегося на службе старшего лейтенанта полиции, который, по предварительной информации, покончил с собой", - рассказали в пресс-службе.

Как передает Телеграм-канал Mash cтарший лейтенант полиции покончил с собой в будке в Филипповском переулке.

По данному факту уже началась проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее в Днепре мужчина выстрелил себе в голову из ружья ФОРТ-201. Бездыханной тело обнаружила жена, шокированная зрелищем женщина вызвала полицию. Трагедия произошла во вторник, 15 июня, в квартире жилого дома в самом центре Днепра - на улице Старокозацкой.

Также "Страна" писала, что в Путильском районе Черновицкой области застрелился бывший депутат областного совета. Причиной самоубийства могли быть проблемы со здоровьем. Экс-депутат облсовета Михаил Петрик застрелился из охотничьего ружья на берегу реки Путилка, неподалеку от своего дома. Он выстрелил себе в лицо.