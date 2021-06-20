В феврале 2020 года из Китая в Соединенные Штаты сбежал заместитель министра государственной безопасности Китая Дун Цзинвэй.

Об этом сообщает издание Daily Beast.

В частности, чиновник предоставил США информацию об Уханьском институте вирусологии, которая изменила позицию администрации президента страны Джо Байдена на проблему происхождения коронавируса.

Однако в Госдепартаменте США не ответили на запрос издания о комментарии.

Ранее стало известно, что трое сотрудников Института вирусологии Уханя тяжело заболели в ноябре 2019 года, до появления первых сообщений о коронавирусе нового типа. По заявлению издания, отчет разведки делает более весомыми призывы Вашингтона к дальнейшему расследованию версии о возможной утечке коронавируса из китайской лаборатории.

В свою очередь, президент США Джо Байден поручил разведке отчитаться о результатах расследования происхождения патогена через 90 дней. Он констатировал, что отсутствие возможности для инспекторов США побывать в КНР в первые месяцы пандемии будет извечным препятствием любому расследованию происхождения Covid-19.