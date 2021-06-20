В воскресенье, 20 июня, в польском селе Новая Бяла произошел масштабный пожар, в результате которого сгорели десятки зданий.

Об этом сообщает польское радио RMF 24.

Сельский пожар серьезно повредил 44 здания, в том числе 21 жилой дом, в результате чего без жилья остались 112 человек. Сейчас они вынуждены искать пристанище у родственников и друзей.

"По меньшей мере 30 лет здесь не было такого пожара. Мы точно не оставим жильцов. Мы сделаем все, чтобы оценить потери за очень короткое время. Соответствующие эксперты уже работают на месте ЧП", - сказал польский премьер Матеуш Моравецкий.

Помимо этого, в результате пожара пострадали девять местных жителей. Один из них упал с крыши и повредил позвоночник, поэтому его пришлось эвакуировать авиацией.

В данный момент на месте происшествия работают спасатели, а к ликвидации последствий привлекли военных.

Ранее "Страна" сообщала, что в центре Москвы загорелся склад с пиротехникой. На воздух взлетело 15 тонн пиротехники, пострадали 4 человека.

Также напомним, что в Рязани вспыхнул пожар в ковидной реанимации. По предварительным данным жертвами пожара стали трое пациентов, еще 10 человек эвакуированы в тяжелом состоянии.