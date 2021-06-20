Сын королевы Великобритании принц Чарльз, после своего восхождения на престол, не позволит своему внуку Арчи получить титул принца.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники.

Принц Уэльский после своего вступления на престол хочет ограничить число ключевых членов королевской семьи. При этом сын герцога Сассекского Гарри и Меган Маркл не сможет получить титул принца.

"Гарри и Меган уже уведомили, что Арчи никогда не станет принцем, даже когда Чарльз станет королем", - рассказал источник издания.

О запланированной Чарльзом реформе официально ничего не сообщалось. Однако предполагается, что после ее проведения только наследники престола и их ближайшие родственники будут получать титулы, финансовую поддержку и полицейскую защиту за счет государства.

Напомним, 4 июля в семье принца Гарри и его супруги Меган Маркл произошло пополнение. Герцог и герцогиня Сассекские во второй раз стали родителями. "С большой радостью принц Гарри и Меган приветствуют появление в этом мире своей дочери Лилибет "Лили" Дианы Маунтбаттен-Виндзор", - заявили счастливые родители.

Также "Страна" писала, что ряд благотворительных организаций и обществ решили отказаться от покровительства сына королевы Великобритании Елизаветы II принца Эндрю, так как он связан с миллионером-педофилом Джеффри Эпштейном.