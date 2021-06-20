В США пикап на полном ходу врезался в участников гей-парада. Видео
В американском штате Флорида водитель пикапа на полном ходе врезался в толпу людей, которые участвовали в гей-параде.
Об этом сообщает Sun Sentinel.
Так, согласно предварительной информации, и сам водитель и его жертвы якобы могли быть членами хора геев Форт-Лодердейла, а сама авария - просто несчастный случай. При этом мэр города уже назвал произошедшее "террористическим нападением на ЛГБТ-сообщество".
Правоохранители уже задержали водителя. Судя по опубликованным кадрам, на момент инцидента он был в футболке хора. К расследованию уже подключили ФБР, а сам парад отменили из-за уважения к жертвам аварии. Всего известно про одного погибшего.
This is believed to be the driver of the truck, he is in custody.— Ian Margol (@IanMargolWPLG) June 19, 2021
🎥- @delarosaWPLG #Pride2021 @WiltonManorsCty https://t.co/Uq6sUjHNuM pic.twitter.com/VIC4yGSvZ8
Напомним, в Нидерландах из-за угрозы распространения коронавируса отменили гей-парад, который должен был проходить в Амстердаме в начале августа.
Также "Страна" писала, что Пентагон не позволил американским военным объектам вывешивать радужные флаги ЛГБТ+, продолжая политику установленную экс-президентом Дональдом Трампом, которая ограничивала типы флагов, которые позволено вывешивать на военных базах.