В американском штате Флорида водитель пикапа на полном ходе врезался в толпу людей, которые участвовали в гей-параде.

Об этом сообщает Sun Sentinel.

Так, согласно предварительной информации, и сам водитель и его жертвы якобы могли быть членами хора геев Форт-Лодердейла, а сама авария - просто несчастный случай. При этом мэр города уже назвал произошедшее "террористическим нападением на ЛГБТ-сообщество".

Правоохранители уже задержали водителя. Судя по опубликованным кадрам, на момент инцидента он был в футболке хора. К расследованию уже подключили ФБР, а сам парад отменили из-за уважения к жертвам аварии. Всего известно про одного погибшего.

This is believed to be the driver of the truck, he is in custody.

🎥- @delarosaWPLG #Pride2021 @WiltonManorsCty https://t.co/Uq6sUjHNuM pic.twitter.com/VIC4yGSvZ8