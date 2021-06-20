В ходе досрочных парламентских выборов в Армении на одном из избирательных участков прозвучали выстрелы.

Об этом сообщает местная полиция, как передает "Интерфакс".

По данным правоохранителей, инцидент произошел между представителями партий "Процветающая Армения" и "Подъем". Стрельба велась из газового пистолета. Оружие было изъято.

Уточним, что всего в досрочных парламентских выборах участвуют 25 партий и 4 блока.

Напомним, сегодня в Армении стартовали досрочные выборы в парламент. Участки будут открыты до 19:00, а проголосовать можно только внутри страны. За рубежом нет избирательных участков. Дипломаты уже отдали свои голоса при помощи онлайн-системы. Утром в парламентский день в центре Еревана несколько полицейских машин охраняли здание правительства, хотя обстановка там достаточно спокойная.

Уточним, что Пашинян сам подал в отставку с поста премьер-министра, чтоб сделать возможным проведение досрочных парламентских выборов 20 июня этого года.

Мы разбирались, как Никол Пашинян хочет остаться у власти после проигранной войны.

Также "Страна" писала, что президент Армении Армен Саркисян подписал указ об организации на 20 июня 2021 досрочных парламентских выборов.