Президент России Владимир Путин намерен провести новую "прямую линию" с гражданами, которая пройдет в следующую среду, 30 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны. Каждый может задать свой вопрос через специальное мобильное приложение "Москва - Путину", которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира", - рассказали в пресс-службе.

Известно, что вопросы также будут приниматься через специальную программу. Текстовые и видеовопросы также могут быть отправлены через запрещенные в Украине соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники".

Прием вопросов будет осуществляться с 12:00 сегодняшнего дня 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня. А трансляцией займутся телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", а также радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Напомним, президент России Владимир Путин назвал "пятерку" людей, которых он видит во главе федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму.

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