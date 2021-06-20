Посол России с оптимистическим настроением сегодня улетел в США
Российский посол Анатолий Антонов перед сегодняшшним вылетом в Соединенные Штаты заявил, что настроен оптимистически и рассчитывает, что получится конструктивное взаимодействие с американскими коллегами.
Об этом он рассказал "РИА Новости".
"Еду с оптимистичным настроем. По результатам встречи двух президентов рассчитываю на конструктивную работу с американскими коллегами на выстраивание равноправных, прагматичных отношений", - рассказал он.
По словам Антонова, уже на завтра 21 июня, и на следующие дни назначены встречи, планы и переговоры.
"Работа предстоит большая. Рассчитываем на подвижки", - добавил он.
Напомним, Джо Байден дал оценку выводам американской разведки, которая обвинила Москву в новом вмешательстве в выборы США в ноябре 2020 года в пользу Дональда Трампа. Спецслужба сообщила, что Путин санкционировал операции в прошлом году, чтобы нанести ущерб президентской кампании Байдена и обострить напряженность в США.
Кроме того, он заявил, что считает российского коллегу убийцей.
После этого Москвы решила отозвать своего посла с территории Соединенных Штатов.