Российский посол Анатолий Антонов перед сегодняшшним вылетом в Соединенные Штаты заявил, что настроен оптимистически и рассчитывает, что получится конструктивное взаимодействие с американскими коллегами.

Об этом он рассказал "РИА Новости".

"Еду с оптимистичным настроем. По результатам встречи двух президентов рассчитываю на конструктивную работу с американскими коллегами на выстраивание равноправных, прагматичных отношений", - рассказал он.

По словам Антонова, уже на завтра 21 июня, и на следующие дни назначены встречи, планы и переговоры.

"Работа предстоит большая. Рассчитываем на подвижки", - добавил он.

Напомним, Джо Байден дал оценку выводам американской разведки, которая обвинила Москву в новом вмешательстве в выборы США в ноябре 2020 года в пользу Дональда Трампа. Спецслужба сообщила, что Путин санкционировал операции в прошлом году, чтобы нанести ущерб президентской кампании Байдена и обострить напряженность в США.

Кроме того, он заявил, что считает российского коллегу убийцей.

После этого Москвы решила отозвать своего посла с территории Соединенных Штатов.