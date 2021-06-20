В субботу, 19 июня, в центре Житомира под асфальт провалился грузовик. Инцидент произошел рядом с жилой высоткой, на пешеходной зоне.

Об этом рассказал журналист Андрей Близнюк у себя в Facebook.

Так, инцидент произошел на Майдане Соборном, возле двенадцатиэтажного дома, где коммунальные службы ремонтировали дорожное покрытие.

Свидетели утверждают, что самосвал почти полностью ушел под землю. К счастью, в момент провала грузовика рядом не было людей, поэтому обошлось без пострадавших.

Место провала было ограждено предупредительной лентой, а причины инцидента сейчас устанавливаются.

В центре Житомира грузовик ушел под землю. Фото: facebook.com/a.bliznjuk.zt

Напомним, под Житомиром 15-летняя девочка выжила после того, как в нее ударила молния. В момент поражения молнией она находилась у себя дома и разговаривала по мобильному телефону. Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.

Также "Страна" рассказывала, что под Житомиром задержан 59-летний житель села Вишневое, который в ночь на 8 июня прямо через окно расстрелял семью в селе Грубское.