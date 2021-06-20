В воскресенье, 20 июня, в Армении начались парламентские выборы. В них участвуют 4 блока и 21 партия.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Так, участки будут работать с 07:00 до 19:00 только в самой стране. Участников для голосования за рубежом нет, а дипломаты уже отдали свои голоса при помощи онлайн-системы.

В Армении начались парламентские выборы. Фото: Telegram/РИА Новости

Среди участников выборов:

блок "Армения", лидером которого является бывший президент страны и непризнанного Карабаха Кочарян;





блок "Честь имею" экс-президента Саргсяна;





Партия "Гражданский договор" Пашиняна;





Армянский нацконгресс экс-президента Тер-Петросяна.

Кроме того, утром в парламентский день в центре Еревана несколько полицейских машин охраняли здание правительства, хотя обстановка там достаточно спокойная.

Напомним, Пашинян сам подал в отставку с поста премьер-министра, чтоб сделать возможным проведение досрочных парламентских выборов 20 июня этого года.

Мы разбирались, как Никол Пашинян хочет остаться у власти после проигранной войны.

Также "Страна" писала, что президент Армении Армен Саркисян подписал указ об организации на 20 июня 2021 досрочных парламентских выборов.