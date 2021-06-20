По состоянию на утро воскресенья, 20 июня, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 479 человек.

Напомним, что вчера, 19 июня в стране было выявлено 852 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки упало на 373 человека.

Умерли за отчетные сутки 24 человека (с начала эпидемии 52 016 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в сети.

Выздоровели за последние сутки 755 человек (с начала эпидемии - 2 151 463 пациента - Ред.).

Среди новых зараженных 15 детей и 6 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Херсонской области (39 человек), Харьковской области (32), Киевской области (32) и Николаевской области (32).

В Киеве выявили 91 новый случай.

Ранее "Страна" сообщала, что после возвращения из-за границы украинцам больше не нужно сдавать обязательный ПЦР-тест на коронавирус.

Также мы рассказывали, что в ВОЗ заявили, что индийский штамм коронавируса становится доминирующим на планете. И это вызывает серьезную тревогу у врачей и экспертов.