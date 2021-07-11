С 27 августа по 5 сентября Koktebel Jazz Festival пройдет в Херсонской области на пляже курортного комплекса "Чайка-1" на Арабатской Стрелке в селе Геническая Горка. На мероприятие готова приехать победительница "Евровидения-2016" певица Jamala.

Об этом сообщает МОСТ со ссылкой на организаторов фестиваля.

По словам основательницы и президента Koktebel Jazz Festival Лилии Млинарич, большим другом фестиваля является российский поэт и музыкант, композитор, певец и лидер рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков. Он может приехать на косу Бирючий остров, где в рамках фестиваля соберутся известные украинские художники, литераторы и кинематографисты.

Кроме того, на будущем фестивале выступят представители крымского полуострова - группа "Куклы Клауса". В рамках мероприятия организуют локации для IТ-специалистов с прямыми включениями из США и Ирландии.

Koktebel Jazz Festival - ежегодный музыкальный фестиваль, который проводился в Коктебеле с 2003 года, но с 2014 года проходил в Одесской области на берегу Чёрного моря. Ежегодно его посещают десятки тысяч зрителей.

Напомним, на Atlas Weekend в Киеве певец Валерий Меладзе собрал больше зрителей, чем другие артисты.

Также сообщалось, что в июне в Киеве прошел фестиваль Ostrov.