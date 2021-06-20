В субботу, 19 июня, в Иране, где прошли выборы президента на которых победил глава Верховного суда Эбрахим Раиси, неподалеку от города Дизфуль в провинции Хузестан потерпел крушение вертолет, который перевозил избирательные бюллетени.

Об этом сообщает Синьхуа.

Согласно информации губернатора провинции Кассема Сулеймани Даштаки, один человек, который находился на борту вертолета погиб, еще одиннадцать получили травмы.

Всех пострадавших доставили в больницу, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, в Кемеровской области России потерпел крушение самолет Л-410. В результате аварии погибло семь человек, еще тринадцать получили травмы разной степени тяжести.

Как писала "Страна", в транспортной прокуратуре России рассказали об обстоятельствах авиакатастрофы в Кемеровской области утром 19 июня. По предварительным данным, у совершившего аварийную посадку самолета Л-410 произошел отказ одного из двигателей. При заходе на посадку он столкнулся с лесным массивом.

Также сообщалось, что на борту рухнувшего на Кузбассе самолета был российский миллиардер Тимур Франк. Его госпитализировали.