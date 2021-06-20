Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, после шутки главы СНБО Алексея Данилова о наводнении в оккупированном Крыму, заявил, что стихийные бедствия на аннексированном полуострове - не повод злорадствовать.

Об этом глава МВД написал в своем Тwitter-аккаунте.

"Крымская природная катастрофа - для меня не повод для шуток и злорадства. Люди на оккупированной украинской территории оказались в тяжелейшем положении. Аксёновы и прочие путиноиды пройдут... Жаль наш красавец Крым, жаль людей", - написал министр.

Напомним, на протяжении нескольких дней в аннексированном Крыму бушует стихия - идут проливные дожди, города страдают от наводнений. В Ялте было объявлено чрезвычайное положение.

Вечером 18 июня, на брифинге после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилов пошутил о ситуации на полуострове, сказав, что Крым долго просил воды , а теперь "Господь Бог слишком много им дал воды сразу". Кроме того, он сообщил, что СНБО занимается разработкой мер, призванных сдержать изменения климата в Украине.

"Страна" подробно разбиралась, зачем Данилов поиздевался над наводнением в Крыму и как на это реагируют в Украине.