В российской Уфе пассажирский самолет "Boeing-767", который летел из Каира, совершил посадку, во время которой произошло возгорание стойки шасси. Пассажиров высадили, никто не пострадал.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова и. о. транспортного уфимского прокурора Александра Морозова в субботу, 19 июня.

"Boeing-767" сообщением Каир - Уфа, на борту 334 пассажира, 10 человек экипажа. При посадке воздушного судна произошло возгорание правой стойки шасси", - рассказал Александр Морозов.

После приземления пламя было сразу потушено, пассажиров благополучно высадили из самолета, в результате инцидента никто не пострадал. Возгорание заметили, когда самолет выруливал на стоянку, самолет принадлежит авиакомпании "Азур-Эйр". Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, утром 19 июня в Кемеровской области России потерпел крушение самолет. В результате погибли семь человек, еще тринадцать получили травмы разной степени тяжести.

Как сообщили в транспортной прокуратуре РФ, предварительно причиной авиакатастрофы в Кемеровской области назвали то, что у самолета отказал один из двигателей, и при заходе на посадку самолет столкнулся с лесным массивом.