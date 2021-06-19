Начальник штаба отряда морской охраны капитан первого ранга Алексей Чертков, который 1 июня вышел из дома в Одессе и пропал без вести, перед исчезновением проиграл крупную сумму денег в казино, имел долги и конфликтовал со своей женой.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на слова руководителя главного следственного управления Нацполиции Максима Цуцкиридзе.

По одной из версий, совещание, на которое шел 1 июня Чертков, отменилось и он вернулся в тот день домой. Однако его супруга утверждала, что не пустила его в дом, когда он вернулся.

"Он возвращался домой. Жена сначала сказала, что такого факта не было. Потом со специалистом-полиграфологом мы повторно провели допрос и все же установили, опять же с теми показаниями свидетелей, что он домой возвращался и был конфликт", - заявил Цуцкиридзе.

Согласно его словам, Чертков не пересекал границу Украины. Последний раз начальника штаба зафиксировала уличная камера в Одессе поздним вечером 1 июня, при нем была сумка, в которой как минимум были его личные документы.

На данный момент есть несколько версий его исчезновения, среди них как проблемы в личной жизни, так и профессиональные причины. Семь лет назад, когда Россия аннексировала Крым, Чертков, решил служить в Украине и перебрался в Одессу, оставив на полуострове своих родственников.

"Этот гражданин был не последним человеком, именно своей структуры. То есть у него был доступ к какой-то государственной тайне, поэтому именно Службу безопасности также привлекли к совместной следственно-оперативной группе", - рассказал Цуцкиридзе.

После исчезновения офицера правоохранители провели обыск в его рабочем кабинете и обнаружили технику с которой была удалена информация, а также рукописные заметки Черткова.

"Это обычные такие вкладыши на которых он писал, у кого взял в долг и о конфликте с женой... В одной из записок была такая запись, которую мы сейчас не можем понять:" Я больше не могу вам платить ". Ну такая была записка...", - сообщил руководитель следственного управления.

Исходя из показаний коллег Черткова в течение последнего полугода он занимал значительные суммы денег, около десяти тысяч долларов. Полиция выяснила, что за день до исчезновения Чертков проиграл в казино крупную сумму денег, также он играл в онлайн-казино.

Таким образом, одной из версий причин исчезновения Черткова стали крупные долги. На данный момент правоохранители проверяют всех знакомых офицера, в том числе и тех, у кого он мог поселиться и выясняют, кому была адресована записка.

Напомним, полиция объявила Черткова в розыск.

Куда исчез начштаба морской охраны, который имел доступ к секретным планам Украины подробно разбиралась "Страна".