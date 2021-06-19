Министерство здравоохранения Южно-Африканской республики не подтвердило информацию о том, что жительница государства Госиаме Тамара Ситохле родила одновременно десять детей.

Об этом сообщает The South African.

"Результаты нашего предварительного расследования еще раз доказали, что в (больнице, где рожала Ситгол), не было выявлено 10 детей, рожденных от одной женщины", - сказано в заявлении ведомства.

В министерстве здравоохранения добавили, что врачи Академической больницы Стива Бико и районной больницы Тшване подтвердили, что не было никаких записей о доставке декуплетов ни в одном из государственных медицинских учреждений в Гаутенге.

"Не может такого быть, что родились десять или восемь детей, и не обнаружено никаких свидетельств их местонахождения или существования", - уверяют чиновники.

Напомним, 8 июня в СМИ появилась информация о том, что 37-летняя Госиаме Тамара Ситохле родила сразу десятерых детей.

Ранее в Марокко 25-летняя женщина родила девятерню. Пять девочек и четырех мальчиков, были ли малыши зачаты естественным путем или с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), не уточняется.

Также сообщалось, что весной прошлого года во Франции впервые за 30 лет женщина родила шестеро малышей.