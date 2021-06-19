В субботу, 19 июня, в сербском городе Чачак уже второй раз за месяц прогремели взрывы на военном заводе "Слобода". В результате пострадали двое рабочих.

Об этом сообщает NSPM.

Мощные взрывы прогремели около 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву). В результате взрывов пострадали двое рабочих, они получили легкие травмы, один из них госпитализирован.

На данный момент полиция и служба безопасности не позволяют приближаться к заводу. Офис мэра Чачака Милуна Тодоровича приказал немедленно эвакуировать жителей, проживающих рядом с заводом.

Напомним, 4 июня в Сербии произошли взрывы на складах боеприпасов. Экстренные службы эвакуировали местных жителей в прилегающих районах.

Также "Страна" сообщала, что в центре Москвы 19 июня прогремело сто взрывов. Причиной стал пожар на складе пиротехники, к борьбе с которым привлекли авиацию и пожарный катер. В результате на воздух взлетело 15 тонн пиротехники и пострадали 4 человека.

Ранее мы писали, что в центре неподконтрольного Луганска на газопроводе прогремел взрыв. Десятки домов остались без газа.