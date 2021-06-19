Экс-журналисту, бывшему народному депутату, а сейчас члену наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергею Лещенко, который собирался покидать свой пост, продлили контракт. Но только на три месяца.

Соответствующее решение Кабинета министров Украины под номером 666 подписали в пятницу, 18 июня, сообщают "Украинские новости".

"Выбрать членами наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога" Лещенко Сергея Анатольевича и Журавлева Олега Сергеевича как представителей государства 20 июня 2021 года на срок до принятия решения Кабинетом Министров Украины об избрании представителей государства в наблюдательном совете акционерного общества "Украинская железная дорога", но не более чем на три месяца со дня вступления в силу этого распоряжения", - говорится в документе.

Отсчет начнется в воскресенье, 20 июня, в день, когда у Лещенко истекает предыдущий контракт. Таким образом, он может остаться на должности еще на три месяца.

Напомним, Сергея Лещенко назначили на должность члена наблюдательного совета "Укрзализныци" в декабре 2019 года, за первый месяц своей работы он получил зарплату 136 тысяч гривен.

После этого, за неполные четыре месяца 2020 года он получил от "Укрзализныци" более миллиона гривен. В феврале 2021 года Лещенко получил почти 700 тысяч грн зарплаты.

В начале лета текущего года Лещенко заявил, что с 20 июня покидает свой пост в Наблюдательном совете, поскольку истекает срок его контракта.