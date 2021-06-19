Евгений Шевченко подал депутатский запрос. Фото: facebook.com/e.shevchenko

После публикации "Страны" о харьковской студентке Маргарите, которая столкнулась с травлей, угрозой увольнения и даже физической расправы после того как пожаловалась на украинизацию в своих социальных сетях, история получила продолжение.

Народный депутат Евгений Шевченко, которого недавно исключили из фракции "Слуга народа", подал депутатское обращение на имя начальника Национальной полиции Игоря Клименко с просьбой разобраться в ситуации.

Напомним, Маргарита оказалась сотрудницей Центра экстренной медицинской помощи Харьковской области. После скандала, который возник из-за жалобы девушки на украинизацию в ее личном Instagram-аккаунте, руководство вызвало ее и потребовало писать заявление об уходе, иначе угрожали обратиться в полицию и уволить по статье. Уволиться ее потребовали несмотря на то, что девушка сейчас беременна.

"Страна" публиковала запись разговора с ней директора Центра.

"Вышеуказанная запись разговора  подтверждает наличие прямого умысла Забашты в ограничении права граждан на труд по политическим убеждениям.

Согласно части третьей статьи 10 Конституции в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины... В то же время, статья 34 Конституции Украины гарантирует право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений... Подытоживая сказанное, действия Забашты В.Ф. противоречат основополагающим положениям отечественного законодательства, принципам международных нормативно-правовых актов... и в итоге содержат признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 161 УК Украины", - написал в своем обращении Шевченко.

Народный депутат просит:

  1. Предоставить четкую, аргументированную позицию Национальной полиции Украины относительно ограничения Забашты Виктором Федоровичем права граждан на труд по политическим убеждениям.
  2. Выполнить проверку вышеуказанных обстоятельств совершения уголовного преступления предусмотренного ст. 161 УК и в случае подтверждения безотлагательно внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований с предоставлением процессуального статуса потерпевшей Мальцевой Маргарите Николаевне, 08.06.1999 года рождения.
  3. Начать досудебное расследование в форме предварительного следствия в связи с совершением Забашты Виктором Федоровичем действий, которые имеют признаки состава уголовного преступления по ст. 161 УК Украины.
  4. О результатах рассмотрения данного депутатского обращения сообщить в сроки установленные Законом Украины "О статусе народного депутата Украины".
  5. Предоставить копию выписки из Единого реестра досудебных расследований с номером в Едином реестре досудебных расследований и предварительной квалификацией. 

Нардеп Шевченко подал депутатской обращение к Клименко. Скриншот документа

Нардеп Шевченко подал депутатской обращение к Клименко. Скриншот документа

Нардеп Шевченко подал депутатской обращение к Клименко. Скриншот документа

Нардеп Шевченко подал депутатской обращение к Клименко. Скриншот документа

Напомним, во время разговора с Маргаритой, Забашта говорил следующее: "Россия - действительно, страна, которая показала себя не с лучшей стороны, это вражеская для нас страна, и язык ее вражеский... Просьба одна: идите с Богом туда, где не нужно изучать язык, где не нужно вести документацию на государственном языке. Я с удивлением узнал, что вы поступили в вуз и не знали, что там украинский язык, и к нам тоже... Чтобы мы не были вынуждены обращаться в Нацполицию...". 

На возражения Маргариты о том, что она не высказывалась плохо об Украине и сообщение о том, что она беременна и ей осталось поработать пару месяцев до декрета он ответил, что ненавидит Россию и русский язык, а президента РФ Владимира Путина считает "х@йлом".

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться