После публикации "Страны" о харьковской студентке Маргарите, которая столкнулась с травлей, угрозой увольнения и даже физической расправы после того как пожаловалась на украинизацию в своих социальных сетях, история получила продолжение.

Народный депутат Евгений Шевченко, которого недавно исключили из фракции "Слуга народа", подал депутатское обращение на имя начальника Национальной полиции Игоря Клименко с просьбой разобраться в ситуации.

Напомним, Маргарита оказалась сотрудницей Центра экстренной медицинской помощи Харьковской области. После скандала, который возник из-за жалобы девушки на украинизацию в ее личном Instagram-аккаунте, руководство вызвало ее и потребовало писать заявление об уходе, иначе угрожали обратиться в полицию и уволить по статье. Уволиться ее потребовали несмотря на то, что девушка сейчас беременна.

"Страна" публиковала запись разговора с ней директора Центра.

"Вышеуказанная запись разговора подтверждает наличие прямого умысла Забашты в ограничении права граждан на труд по политическим убеждениям.

Согласно части третьей статьи 10 Конституции в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины... В то же время, статья 34 Конституции Украины гарантирует право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений... Подытоживая сказанное, действия Забашты В.Ф. противоречат основополагающим положениям отечественного законодательства, принципам международных нормативно-правовых актов... и в итоге содержат признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 161 УК Украины", - написал в своем обращении Шевченко.

Народный депутат просит:

Предоставить четкую, аргументированную позицию Национальной полиции Украины относительно ограничения Забашты Виктором Федоровичем права граждан на труд по политическим убеждениям. Выполнить проверку вышеуказанных обстоятельств совершения уголовного преступления предусмотренного ст. 161 УК и в случае подтверждения безотлагательно внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований с предоставлением процессуального статуса потерпевшей Мальцевой Маргарите Николаевне, 08.06.1999 года рождения. Начать досудебное расследование в форме предварительного следствия в связи с совершением Забашты Виктором Федоровичем действий, которые имеют признаки состава уголовного преступления по ст. 161 УК Украины. О результатах рассмотрения данного депутатского обращения сообщить в сроки установленные Законом Украины "О статусе народного депутата Украины". Предоставить копию выписки из Единого реестра досудебных расследований с номером в Едином реестре досудебных расследований и предварительной квалификацией.

Напомним, во время разговора с Маргаритой, Забашта говорил следующее: "Россия - действительно, страна, которая показала себя не с лучшей стороны, это вражеская для нас страна, и язык ее вражеский... Просьба одна: идите с Богом туда, где не нужно изучать язык, где не нужно вести документацию на государственном языке. Я с удивлением узнал, что вы поступили в вуз и не знали, что там украинский язык, и к нам тоже... Чтобы мы не были вынуждены обращаться в Нацполицию...".

На возражения Маргариты о том, что она не высказывалась плохо об Украине и сообщение о том, что она беременна и ей осталось поработать пару месяцев до декрета он ответил, что ненавидит Россию и русский язык, а президента РФ Владимира Путина считает "х@йлом".