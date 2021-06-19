В Киеве произошла невероятная история. Девушка лежа на асфальте после ДТП, с кровью на лице и ногах, начала записывать Instagram-истории.

Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал "Киев Оперативный" в субботу, 19 июня.

На кадрах видно, как девушка лежит на асфальте, на ее лице, ногах и руках ссадины и кровь. Она снимает себя на видео, на заднем плане автомобиль и люди, кто-то ее спрашивает: "А был ли удар?...".

"Все хорошо, все хорошо...Мне очень больно в ноге, у меня очень сильно болит нога", - говорит пострадавшая.

Кто-то из людей, которые находятся рядом, говорит что она сильно ободрала локоть и, вероятно, сломала нос. Девушку просят успокоиться.

"Девушку Дашу сбил автомобиль, а она сразу контент пилит для своей инсты", - так подписано видео.

Напомним, в Киеве девушка-блогер разгромила несколько съемных квартир и оскорбила полицейских. После того, как ее заблокировали в Instagram, в чем она обвинила правоохранителей, она заявила что теперь ей незачем жить. Она записала видео, в котором сказала, что не может без своего аккаунта и готова сброситься откуда-нибудь.

Также сообщалось, что ранее она за один день устроила стрельбу на улице и разгромила съемную квартиру за один день.