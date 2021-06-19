Минздрав Украины призвал украинцев не только вакцинироваться самим, но и сообщать об этом в соцсетях.

Призыв опубликован на странице МОЗ в соцсети Facebook.

"В Украине уже сделали более 2 млн. прививок от Сovid-19, и если вы уже привились или запланировали поход в пункт вакцинации - расскажите об этом на своей странице в соцсетях. Напишите пост и добавьте нашу новую рамку "Я вакцинируюсь" к фотографии в профиле Facebook", - говорится в сообщении.

Также Минздрав опубликовал инструкцию как это делать:

1. Перейдите на страницу www.facebook.com/profilepicframes.



2. Слева в строке поиска найдите рамку, введя ее название "Я вакцинируюсь" или имя автора: МЗ.



3. Выберите рамку из списка результатов.



4. Нажмите "установить как аватар".

Ранее "Страна" рассказывала, что Минздрав готовится к вакцинации подростков в Украине.

"Среди возрастной структуры заболевших COVID-19 дети от 0 до 18 лет составляют 6%. Мы в первую очередь сделали приоритетной вакцинацию тех людей, которые чаще всего болеют и у которых возникает больше осложнений, часто несовместимых с жизнью. Поэтому мы приоритизируем взрослое население, но потенциально готовимся к вакцинации подростков", - сказал глава МОЗ Олег Ляшко.

Также мы писали о том, что в Киевской области открыли еще три центра вакцинации.