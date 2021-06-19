В субботу, 19 июня, во время пожара в центре Москвы на Лужнецкой набережной, где загорелся склад с пиротехникой, пострадали четыре человека, двое из них отказались от госпитализации.

Об этом рассказал заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков, передает ТАСС.

По предварительным данным, на складе, где произошел взрыв, находилось 15 тонн взрывчатых веществ. Во время пожара пострадал сотрудник склада и трое пожарных.

"В результате возгорания один человек из числа обслуживающего персонала пострадал, трое пожарных получили соответствующие небольшие какие-то травмы. Два человека отказались от госпитализации, одного мы отправили в институт Склифосовского, он вдохнул в себя пары дыма, это неопасная травма", - рассказал заместитель городского главы.

По его словам, кроме склада больше не пострадали никакие здания, жилой фонд находится в отдаленности. Инженерные коммуникации также не отключались.

Напомним, в Москве произошел взрыв на складе пиротехники и площадь пожара увеличилась до 500 квадратных метров, ему присвоили третий ранг из пяти. К борьбе с огнем привлекали три вертолета и пожарный катер.

Также сообщалось, что в Макеевке пожарные вынесли из горящей квартиры двоих маленьких детей.