Два полотна XVII века были обнаружены в Германии в придорожном мусорном баке. Как сообщает ВВС, мужчина нашел картины в контейнере у трассы в Баварии и передал их полиции.

Оказалось, что это работы голландского художника Самуэля ван Хогстратена и итальянца Пьетро Беллоти.

Пока никто не признал себя владельцем картин и не обратился в полицию Кельна, которой и передали картины.

Согласно первым оценкам экспертов, это подлинники. Одна из работ - это портрет мальчика в красной шляпе авторства ван Хогстратена, который жил в Нидерландах в 1627 - 1678 гг.

Вторая картина - это автопортрет самого Беллоти (1625 - 1700 гг.).

Напомним, что работа ван Хогстратена, изображающая отдыхающую под деревом пастушку, ушла с молотка на торгах в Лондоне за $69 тысяч в 2019 году. Другая его картина - "Распятие" - в 2018 году была продана за более чем $300 тысяч.

Ранее "Страна" сообщала, что Светлана Крюкова предложила Зеленскому открыть Дом с химерами для выставки картин.

Также мы писали о том, что Порошенко покупал скульптуры Дали, картины Репина и другие шедевры мирового искусства через оффшоры.

Согласно данных исследователей коррупции, оффшорные компании, которые связывают с Порошенко, пользовались услугами австрийского "Райффайзен Банк Интернешнл", еще 11 оффшорных компаний имели связь с его бизнес-империей.