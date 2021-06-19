Президент США Джо Байден и его супруга Джилл сообщили, что в Белом доме скончалась одна из их собак - 13-летняя немецкая овчарка по кличке Чемп.

Об этом сообщает CNN.

В заявлении четы говорится, что питомец был их "постоянным и любимым спутником в течение последних 13 лет, его обожала вся семья",

"Даже когда силы Чемпа в последние месяцы его жизни ослабевали, когда мы входили в комнату, он сразу же поднимался, виляя хвостом, и прижимался к нам, чтобы дать потрепать себя за ухо или почесать живот", - поделилась чета Байденов.

Супруги также вспомнили, что животное "не любило ничего больше, чем свернуться калачиком у их ног перед камином в конце дня", поприсутствовать с ними на собраниях или "загорать в саду Белого дома".

"Он был счастлив, гоняясь за мячами для гольфа на лужайке перед военно-морской обсерваторией или гоняясь за нашими внуками… Мы любим нашего милого, хорошего мальчика и всегда будем по нему скучать", - отметили супруги.

У Байденов осталась еще одна немецкая овчарка. Питомцу по кличке Мэйджор - три года. Его взяли из приюта в 2018 году, а Чемпа - приобрели в 2008 году у заводчика.

Ранее сообщалось, что ранее одна из собак Байдена покусала охранника, потому что он застал ее врасплох.

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