В субботу вечером, 19 июня, в аннексированном Крыму полностью восстановили электроснабжение потребителей, которое вместе с водоснабжением отключали из-за затоплений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики РФ.

"19 июня в 18:00 восстановительные работы в сетях 6–10 кВ и 0,4 кВ завершены, всем потребителям подано напряжение. Максимально без электроснабжения оставались 26 200 человек", - сказано в сообщении.

С 17 июня из-за грозы и ливней происходили отключения в распределительных сетях 6-10 кВ. Восстановительные работы вели 93 бригады.

Напомним, в ночь с 17 на 18 июня в Крыму в Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов. В городе объявили режим чрезвычайной ситуацию и начали эвакуацию людей, в регионе начали отключать водоснабжение и электричество, горожан призывали оставаться дома.

От стихии пострадало восемнадцать человек и погиб 25-летний парень, которого смыло потопом.

Также "Страна" сообщала, что на аннексированном полуострове ждут нового удара стихии. С 19 июня, до второй половины дня воскресенья объявлено штормовое предупреждения из-за надвигающихся снова масштабных ливней. Ожидаются грозы, град и шквал до 15-20 м в секунду.