Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау обсудили ситуацию вокруг российского газопровода "Северный поток-2" и скоординировали позиции по противодействию его воплощению.

Об этом шла речь во время их встречи на полях Анталийского дипломатического форума, сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау подтвердили, что российский проект "Северный поток-2" несет угрозы для безопасности обеих стран и Европы в целом, скоординировали позиции по противодействию его воплощению", - говорится в заявлении.

В частности, Кулеба выразил благодарность за неизменную поддержку Польшей курса Украины на членство в ЕС и НАТО.

Он также обсудил с польским коллегой дальнейшие шаги, которые Альянс может осуществить для ускорения евроатлантической интеграции Украины и укрепления обороноспособности нашего государства.

Руководители внешнеполитических ведомств обсудили подготовку к встрече Люблинского треугольника, которая состоится вскоре в Вильнюсе.

Ранее "Страна" сообщала, что Нуланд рассказала Кулебе по телефону, как прошла встреча Байдена с Путиным.

Также мы писали о том, что Зеленский жаловался по телефону Джонсону на российские войска и "Северный поток-2".