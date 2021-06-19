В субботу, 19 июня, в центре Москвы на Лужнецкой набережной загорелся склад с пиротехникой, к борьбе с пожаром привлекли авиацию и пожарный катер "Полковник Чернышев".

Об этом сообщает "РИА Новости" в своем Telegram-канале.

Согласно данным МЧС Российской Федерации площадь пожара увеличилась до 500 квадратных метров и ему присвоили третий ранг сложности из пяти. По информации экстренных служб, уже прогремело более сотни взрывов.

К борьбе с огнем привлекли авиацию - три вертолета, также к месту пожара направляется катер "Полковник Чернышев". По информации на данный момент, в пожаре никто не пострадал.

Напомним, в российской Рязани в реанимации городской больницы тоже вспыхнул сильный пожар. В результате трое людей погибли, еще десять были эвакуированы в тяжелом состоянии. Причиной возгорания могло стать неисправное оборудование.

Также "Страна" сообщала, что в Киевской области в городе Сквира во время пожара в двухэтажном жилом доме погиб 13-летний подросток.

Ранее мы писали, что в Киеве, в ночь на 28 мая, произошел сильный пожар. В частном секторе загорелась усадьба в одноэтажном здании. При тушении пожара спасатели обнаружили тело женщины без признаков жизни.