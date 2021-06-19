В субботу, 19 июня, министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску во время встречи с главой МИД Украины обратился с официальной просьбой признать молдавский язык "несуществующим".

Об этом сообщает Telegram-канал "Sputnik Молдавия".

Министры иностранных дел Румынии и Украины встретились на полях Дипломатического форума в турецкой Анталье. В ходе встречи Богдан Ауреску заявил о поддержке румынской стороной сотрудничества Украины с НАТО.

Кроме того, он обратился с просьбой к Украине официально признать "отсутствие молдавского языка". По его мнению, "после признания тождества между румынским языком и так называемым молдавским языком" в апреле текущего года Киев должен признать, что молдавского языка не существует.

Напомним, в декабре прошлого года, после инауругации президента Молдовы Майи Санду на официальном сайте главы государства поменяли название государственного языка с MD - то есть "молдавский" на RO - "румынский".

Также сообщалось, что в 2017 году в Молдове решили перейти на румынский язык даже в Конституции государства. Члены Кабмина согласились внести поправки в статью 13 Конституции и заменить синтагму "молдавский язык на основе латинской графики" на "румынский язык".