Региональный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии "Единая Россия", председателем которой останется Дмитрий Медведев, возглавит глава Чечни Рамзан Кадыров.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака в субботу, 19 июня.

Во время съезда партии секретарь озвучил региональные списки кандидатов "Единой России", которые примут участие в выборах в Госдума РФ 19 сентября. Один из них и возглавит глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кроме того, спикер Госдумы, член бюро Высшего совета "Единой России" Вячеслав Володин возглавил территориальную группу 24; "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов и города Севастополя Михаил Развожаев возглавят региональный список "Единой России" по территориальной группе №50; глава Татарстана Рустам Минниханов возглавит территориальный список партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму по региону.

Утвердят списки тайным голосованием.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал первую "пятерку" партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму, в нее вошли: министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко, член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шемелева и детскийомбудсмен Анна Кузнецова.

Также сообщалось, что экс-солистка "Тату" Волкова решила участвовать в праймериз "Единой России".