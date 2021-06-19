В субботу, 19 июня, в центре Москве на Лужнецкой набережной загорелся склад, на котором хранится пиротехника. Огонь перекинулся на соседнее здание, площадь пожара достигла 150 квадратных метров.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в российских экстренных службах.

"На Лужнецкой набережной горит склад с пиротехнической продукцией, происходят множественные взрывы петард", - рассказал источник агентства.

С горящего склада с пиротехникой огонь перекинулся на соседнее здание, по предварительным данным площадь пожара составляет 150 кв. м. Пожару присвоили второй из пяти номеров сложности.

На кадрах с места событий видно огромный столб серо-белого дыма и слышны взрывы петард. Спасатели для тушения огня отправили на место ЧП пожарный вертолет.

Напомним, в 2018 году под российским Петербургом взорвался завод пиротехники "Авангард", который расположен в деревне Малые Колпаны в Ленинградской области. После взрыва образовался завал, погибли и пострадали люди.

Также сообщалось, что три подростка угодили в больницу с травмами ног после взрыва пиротехнического средства в Кременчуге.

Ранее "Страна" писала, что в новогоднюю ночь экс-участница "ВИА Гры" Татьяна Котова серьезно обожгла руки некачественной пиротехникой. Фотографиями травмированных рук женщина поделилась в социальных сетях.