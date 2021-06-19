Капризы погоды. На Троицу в Украине ожидаются жара и дожди
В Украине в воскресенье, 20 июня, в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди и жара до +31.
Об этом рассказали в Украинском гидрометцентре.
"20 июня переменная облачность. В Украине, кроме восточных, Сумской, Черниговской и Полтавской областей, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 7-12 м/с", - говорится в сообщении.
Температура ночью +14-19°, днем +26-31°, в Карпатах ночью +5-10°, днем +13-18°.
При этом в Киеве и Киевской области на Троицу ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Температура ночью в столице +17-19°, днем +28-30°; по области ночью +14-19°, днем +26-31°.
В понедельник, 21 июня, в Украине, по прогнозам синоптиков, без осадков, лишь в западных областях и на Винниччине отдельные небольшие дожди. 22 июля ночью в южной части, днем в Украине, кроме восточных и северо-восточных областей, местами ожидаются небольшие, на юге умеренные кратковременные дожди, грозы.
Ранее "Страна" рассказывала, что Украину накроют масштабные ливни.
В частности, на западной части Украины ливни пройдут всюду, кроме Ровенской и Волынской областей. На улице будет от 25 до 27 градусов тепла, а после захода солнца ситуация изменится: ожидается 14-17 тепла.
Еще напомним, что в субботу в Украину ожидается весь день жара, но запад накроет дождями.