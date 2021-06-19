В Украине в воскресенье, 20 июня, в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди и жара до +31.

Об этом рассказали в Украинском гидрометцентре.

"20 июня переменная облачность. В Украине, кроме восточных, Сумской, Черниговской и Полтавской областей, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 7-12 м/с", - говорится в сообщении.

Температура ночью +14-19°, днем ​​+26-31°, в Карпатах ночью +5-10°, днем ​​+13-18°.

При этом в Киеве и Киевской области на Троицу ночью местами кратковременный дождь, днем ​​без осадков. Температура ночью в столице +17-19°, днем ​​+28-30°; по области ночью +14-19°, днем ​​+26-31°.

В понедельник, 21 июня, в Украине, по прогнозам синоптиков, без осадков, лишь в западных областях и на Винниччине отдельные небольшие дожди. 22 июля ночью в южной части, днем ​​в Украине, кроме восточных и северо-восточных областей, местами ожидаются небольшие, на юге умеренные кратковременные дожди, грозы.

Ранее "Страна" рассказывала, что Украину накроют масштабные ливни.

В частности, на западной части Украины ливни пройдут всюду, кроме Ровенской и Волынской областей. На улице будет от 25 до 27 градусов тепла, а после захода солнца ситуация изменится: ожидается 14-17 тепла.

Еще напомним, что в субботу в Украину ожидается весь день жара, но запад накроет дождями.