Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, который не вошел в федеральную пятерку кандидатов на выборы в Госдуму РФ, все равно сохранит свой пост председателя.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на слова заместителя секретаря партии Сергея Перминова.

Он рассказал, что Медведев во время своего выступления напомнил, что в 2007, 2011, 2016 годах список партии возглавлял или сам Дмитрий Медведев, либо президент РФ Владимир Путин.

"Эти люди своим ежедневным трудом, подвигом доказали право вести кандидатов партии к победе и формированию партии большинства", - заявил Перминов, имея ввиду первую пятерку списка.

Напомним, российский президент Владимир Путин назвал первую "пятерку" партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму, в нее вошли: министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и трое других людей, Медведева в пятерке не оказалось.

Также сообщалось, что бывшая участница группы "Тату" Юлия Волкова решила участвовать в праймериз "Единой России".

В середине мая вышло ее первое предвыборное обращение, адресованное жителям Ивановской области. В нем она упомянула о нужде, которая заставляет людей работать на предприятиях за крошечную зарплату, о мужчинах, которые уезжают от семей в поисках возможности заработать и о дорогах, которых нет.