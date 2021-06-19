С вечера субботы, 19 июня, до второй половины дня воскресенья, 20 июня, в аннексированном Крыму объявлено штормовое предупреждения из-за надвигающихся снова масштабных ливней.

Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России на своей странице в социальной сети Facebook.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером и до конца суток 19 июня, ночью и в первой половине дня 20 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 см", - рассказали спасатели.

Напомним, в ночь на 18 июня в Крыму в Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов. В городе объявили чрезвычайную ситуацию и начали эвакуацию людей, в регионе начали отключать водоснабжение и электричество.

По данным на 19 июня от стихии пострадало восемнадцать человек, одна женщина пропала без вести и погиб 25-летний парень - его унесло потопом.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как на аннексированный полуостров обрушилось наводнение и станет ли это решением проблем с водой.