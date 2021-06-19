В Ирпене погиб подросток, который лег под поезд во время селфи

Вечером 18 июня, в Ирпене под Киевом произошла трагедия. Желая сделать крутое селфи, 13-летний подросток забрался на железнодорожный мост, а заметив приближение поезда - лег на рельсы. В итоге от полученных травм он погиб на месте.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

На место трагедии прибыли правоохранители, было открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Полиция призвала родителей быть более внимательными к детям, а молодых людей - не рисковать жизнью ради ярких кадров и не пытаться повторять сцены из блокбастеров.

Ранее "Страна" рассказывала о том, как во Львове 15-летняя девушка делала селфи на товарном вагоне и тут же умерла от ожогов.

Тело девушки без признаков жизни обнаружили в ночь на 14 декабря на территории товарного парка железнодорожной станции "Подзамче" на улице Богдана Хмельницкого во Львове. Погибшую обнаружил на путях машинист поезда и вызвал карету скорой помощи.

Также мы писали, как в Ровно девочка разбилась после падения с крыши недостроенного общежития при попытке сделать селфи.